Микаил Джаббаров: Каждое начинание - новая возможность

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров поздравил работников образования с Днем знаний.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемые учителя, студенты и ученики, уважаемые родители! Поздравляю вас с новым учебным годом!
День знаний важен для каждого, кто переживает радость в этот день. Этот день создает основу для достижения людьми их мечтаний, это начало жизненного пути. Основное качество для уверенного движения по этому пути – знания, полученные во имя будущего страны, гражданское достоинство и уважение к ценностям.
Время подарило нам счастье жить в самом сильном в истории Азербайджане. В этом важным и решающим является общий труд каждого из нас – любовь к Родине и энергия для покорения мира.
Уважаемые учителя, студенты и ученики!
Каждое начинание – новая возможность.
Желаю каждому из вас достижений на пути превращения начинающейся со Дня знаний возможности в успешную историю жизни!".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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