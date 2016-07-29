Менеджер: Студенты БВШН имеют возможность построить карьеру в Schlumberger

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Менеджер компании Schlumberger по связям с Университетами России и Каспийского региона Андрей Гердйуш встретился с ректором Бакинской Высшей Школой Нефти (БВШН) Эльмаром Гасымовым.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, на встрече А. Гердйуш заявил, что сотрудничество между БВШН и компанией Schlumberger развивается на самом высоком уровне.

А.Гердйуш, отметив о продолжительном развитии установленных отношений с БВШН с 2014 года, передал чувства удовлетворения руководства компании от сотрудничества с БВШН.

Во встрече также принял участие менеджер компании “Schlumberger” по кадровым вопросам Ассет Искаков. А.Искаков отметил, что студенты БВШН уже намечаются как потенциальные кадры и в будущем они имеют возможность построить карьеру в этой компании.

Выразив удовлетворение от пребывания гостей в БВШН, ректор Эльмар Гасымов поблагодарил компанию за внесенный вклад в процесс подготовки инженерных кадров в Высшей Школе. Он сообщил гостю о строительно-монтажных работах, идущих в новом кампусе БВШН и предложил рассмотреть возможность создания лаборатории в кампусе при технической поддержки компании.

Отметим, что в рамках подписанного контракта о сотрудничестве между БВШН и компанией Schlumberger от 2014 года, каждый год специалисты компании проводят презентации на различные темы для студентов БВШН и организуют для них летнюю практику в структурах компании. Кроме того, представители компании проводят тренинги для специалистов БВШН по применению программного обеспечения в области нефти и газа и автоматики.