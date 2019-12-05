Малейка Аббасзаде об отмене второго этапа приемных экзаменов в магистратуру

Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде выразила отношение к предложению отменить второй этап приемных экзаменов в магистратуру.

Как передает Report, М.Аббасзаде сообщила журналистам, что на основании инициативы Министерства образования осуществляется анализ приема в магистратуру и ведутся обсуждения по осуществлению одноэтапной процедуры по привлечению молодых людей к занятиям наукой.

По ее словам, предложение было направлено в соответствующие структуры: "Правила пока не утверждены Кабинетом министров и соответствующими структурами. Есть определенные специальности, по которым останется второй этап. Это относится к специальностям, которые требуют письменной работы. Более точные правила можно сообщить только после утверждения правил".

Председатель ГЭЦ отметила, что результаты экзаменов каждого года обсуждаются с соответствующими структурами: "Если требуется изменение, мы его применяем. Безусловно, если изменения в правила усложняют ситуацию, они должны объявляться заранее за два года. Если эти изменения упрощают процедуру приема, их можно объявлять непосредственно до начала экзаменационного процесса.

В любом случае, новое предложение пойдет на пользу желающим стать магистрами, т.к. экзамены будут облегчены. Если подтвердятся новые правила, изменение начнут применять с 2020 года. Потому что прием документов в магистратуру начинается в феврале и марте. Сумму оплаты, предусмотренную для первого этапа экзамена, мы проанализируем и представим в Тарифный совет. Только на основе их решения возможно изменение. Пока такого предложения от нас не было", - добавила председатель ГЭЦ.

Она напомнила, что когда ГКПС передали проведение приемных экзаменов в магистратуру в 2005 году, было предложено проводить его в один этап: "Однако тогда университеты заявили о необходимости второго этапа, посчитали необходимым проверку знаний по специальностям. Министерство образования обсудило новые предложения с вузами. Университеты согласны, что они могут принимать магистров на основе результатов первого этапа".