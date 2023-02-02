Малейка Аббасзаде: В Азербайджане 18 процентов госслужащих - лица в возрасте до 30 лет

В Азербайджане 18 процентов госслужащих - это лица в возрасте до 30 лет.

В Азербайджане 18 процентов госслужащих - это лица в возрасте до 30 лет.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, лица в возрасте до 35 лет составляют 36 процентов от общего числа занятых на госслужбе: "Это тоже высокий показатель".

"В течение следующих 3 лет планируется увеличить число госслужащих в возрасте до 35 лет до 50 процентов. Мы сделаем все возможное в этом направлении. Учитывая, что это достаточно молодые кадры, это положительно скажется и на работе государственных структур", - подчеркнула Аббасзаде.