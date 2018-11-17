Малейка Аббасзаде: Следующий год будет напряженным для ГЭЦ

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "В следующем году во вступительных экзаменах произойдут серьезные изменения, поэтому 2019 год будет напряженным для Государственного экзаменационного центра".

Как сообщает Report, об этом председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде сказала на конференции на тему "Деятельность ГЭЦ: единство государственного и общественного контроля на экзаменах".

Она отметила, что за 10 месяцев 2018 года на экзаменах приняли участие 641 тыс 517 участников.