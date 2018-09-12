Малейка Аббасзаде: Следует проделать много работ по внутришкольному оцениванию

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "Следует проделать много работ по организации методов и средств внутришкольного оценивания в соответствии с тенденцией реформирования".

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что к оцениванию следует подходить как к системе, опирающейся на научно-методические принципы с присущими им стандартами, формами, способами, средствами и процедурами по их реализации: "Нужно учитывать, что стандарты оценивания – это требование государства к уровню знаний и навыков учащихся. Готовящие школьные учебники и методические пособия на основе новой учебной программы (курикулум) специалисты должны серьезно работать над решением таких вопросов".

Председатель ГЭЦ сказала, что работы, проводимые для определения содержания мониторинговых экзаменов среди учеников V, VI, VII и VIII классов, позволяют отслеживать и оценивать проводимые в стране реформы в сфере школьного образования: "В соответствии с этим совершенствуются имеющиеся средства оценивания, готовятся и применяются новые. Рассматриваются возможности выявления не только их знаний, но и навыков и умений. При подготовке таких оценочных заданий наряду с закрытыми (множественный выбор) и открытыми тестовыми заданиями в центре внимания находится также использование диаграмм, опросов, эссе, схем, таблиц, текстов, ситуативных заданий".