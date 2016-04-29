Малейка Аббасзаде прокомментировала вопрос снижения баллов для заполнения плановых мест в вузах

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Совета директоров юридического лица публичного права "Государственный экзаменационный центр" Малейка Аббасзаде прокомментировала вопрос снижения вступительных баллов для заполнения плановых мест в вузах.

Как сообщает Report, в интервью передаче "Qəbuldasan" на радиостанции "ASAN radio" она сказала, что комиссия не снижает баллы, просто упрощает минимальные требования для участия в конкурсе: "С прошлого года министерство образования вносит в данный процесс свой вклад. Министерство расследовало ситуацию в вузах. Выяснилось, что поступившие в вузы с низкими баллами некоторые студенты не могут добиться академического результата и было принято решение принимать по этим специальностям абитуриентов, набравших как минимум 200-250 баллов. Государственная комиссия по приему студентов одобрила вопрос и применила его в прошлом году".

Как отметила М.Аббасзаде, в прошлом году показатель абитуриентов по некоторым специальностям не соответствовал количеству вакантных мест: "В прошлом году предложенные вакансии превзошли количество допущенных к конкурсу абитуриентов. По этой причине по этим специальностям проходной балл снизили до 150-ти баллов. Естественно, это относится к платному образованию".