Малейка Аббасзаде: Процесс приема на госслужбу должен осуществляться более гибко

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "Мы должны создать нормативно-правовую базу, используя внесенные в Законодательство изменения".

Как передает Report, об этом на конференции на тему "Усовершенствование деятельности государственных органов в применении законодательства о Государственной службе" сообщила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что процесс приема должен осуществляться более гибко: "Каждому человеку мы должны дать возможность построить свою карьеру на государственной службе. Создание такого социального лифта - наш долг".

М.Аббасзаде отметила, что целью Государственного экзаменационного центра является привлечение молодых талантливых людей на государственную службу, более гибкая реализация экзаменационного процесса.