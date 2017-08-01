Малейка Аббасзаде: На весенних экзаменах 10 тыс. человек показали результат ниже 100 баллов

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Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ "50% участников весеннего экзамена по I группе показали результат примерно 162 балла, большинство участников летнего экзамена - 193 балла. Есть небольшой рост. Хотя показатели по определенным группам остались неизменными, по III группе они улучшились".

Как сообщает Report, об этом сообщила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что из 65 тыс. участников весеннего экзамена 53 тыс. записались и на летний экзамен: "Результатов записавшихся на летний экзамен 10 тыс. человек у нас не было, потому что они не принимали участия в весеннем экзамене. Из-за своеобразия приема в этом году им дали два шанса. Примерно 10 тыс. человек не записались на летний экзамен. Это люди с показателем ниже 100 баллов. Естественно, были исключения, это набравшие 700 баллов на весеннем экзамене, им второй шанс был не нужен".

Председатель ГЭЦ отметила, что на весеннем экзамене по II группе 50% из 18 343 участников набрали 204 балла, на летнем экзамене из 17 321 человека большинство набрало 216 баллов, по III группе на первом этапе из 16 360 человек 50% набрали 215 баллов, на втором - из 15 590 человек - большинство 264 балла, по IV группе на первом этапе из 4 455 человек 50% набрали 266 баллов, на втором – из 4 248 человек - большинство 334 балла.

М. Аббасзаде отметила, что будет учитываться наибольший результат, абитуриент будет сам выбирать специальности.