Малейка Аббасзаде: Иногда родители, выбрав престижную специальность, лишают своих детей возможностей

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Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ "Иногда родители детей, набравших высокий бал, полагают, что нужно выбрать престижную специальность, ту которая в тренде. При этом они лишают своих детей возможностей".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она сказала, что при выборе специальности, принимая судьбоносное решение, всё надо обдумать: "Каждый абитуриент имеет свой результат и свои желания. В то же время у каждой семьи есть свои возможности. Поэтому очень трудно кому-то давать советы. К сожалению, мы наблюдаем, что на протяжении многих лет некоторые люди берут на себя эту ответственность и дают определенные обещания. Абитуриент сам должен определять, на какой специальности он хочет обучаться или же в какой вуз он хочет поступить. Родители часто не обращают внимания на желания своих детей".