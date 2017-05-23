Абитуриент: Самой большой мечтой было набрать высокий балл и поступить в БВШН

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Набравшая высший балл (700) в ходе проводимых Государственным экзаменационным центром вступительных экзаменов на 2017/2018 учебный год Махира Асадзаде ответила на вопросы отдела по связям с общественностью Бакинской высшей школы нефти.

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Махира Асадзаде родилась 27 августа 1999 года в Баку. В начальных классах училась в школе №40 Лачинского района, а затем – в средней школе №162 г.Баку. На уроках всегда была активна, получала высокие оценки, успевая в то же время принимать участие в проводимых в школе встречах, олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях, за что не раз получала грамоты, дипломы и благодарность. Набрав во время нынешних вступительных экзаменов высший балл (700 баллов), Махира выбрала Бакинскую высшую школу нефти (БВШН) для учебы по специальности "Инженер по автоматизации процессов".

– Как тебе удалось добиться того, что ты набрала 700 баллов? Как ты думаешь, для этого нужен особый талант или везение тоже играет роль?

– Конечно, чтобы добиться такого результата, нужно было очень стараться. Сперва я выбрала для себя цель, а потом уже стала к ней идти. Не думаю, что здесь главное – счастливый случай. Чтобы набрать 700 баллов, нужны талант, знания, упорство, а потом уже везение. И еще для достижения цели мало учиться только последние год-два, нужно заложить основу для изучения науки во время всей учебы в школе.

– Как прошли экзамены? Какие впечатления остались у тебя в памяти о времени до и после экзаменов?

– До экзаменов переживала, как любой абитуриент. Но не скажу, что очень волновалась. А переживала за то, каким будет результат моих стараний и усилий моих учителей, давших мне знания, поэтому ощущала свою ответственность. А после экзаменов ждала именно такого результата.

– Почему ты выбрала именно БВШН, именно эту специальность? Какие цели ставишь перед собой, сделав этот выбор?

– Высшая школа предоставляет студентам большие возможности, здесь готовят специалистов высокого класса. Думаю, что это лучший выбор для студента и что те, кто, как и я, получили высокие баллы, тоже выберут этот вуз.

– О чем ты больше всего мечтаешь?

– Когда была абитуриентом, самой большой мечтой было набрать высокий балл, чтобы попасть в БВШН. К счастью, эта мечта осуществилась. А теперь я мечтаю, чтобы и моя учеба в вузе была бы такой же успешной.

– Кем ты видишь себя в будущем? Какие у тебя планы?

– Верю, что мой нынешний успех – только первый шаг к еще большему успеху в будущем. Хочу стать хорошим инженером. Хочу стать профессионалом, чтобы приносить пользу родине и народу.