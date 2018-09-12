Махаббат Велиева: В русском секторе некоторых бакинских школ ощущается нехватка учащихся

© Report/ Elchin Murad

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "Анализы последних лет показывают, что некоторые классы русского сектора подчиненных Управлению образования города Баку средних и полных средних школ не функционируют".

Как сообщает Report, об этом заявила замминистра образования, и.о. заведующего Управлением образования города Баку Махаббат Велиева, выступая на традиционной сентябрьской конференции работников образования города Баку.

Замминистра отметила, что в некоторых классах довольно мало учащихся: "Нехватка кадров в данной области также создает дополнительные проблемы. Предварительные анализы показывают, что количество классов в русском секторе составляет 2-3, а порой - 8-9. Несмотря на немногочисленность учащихся, результаты выпускных экзаменов в этих школах были недостаточно хорошими, что отрицательно сказывается на качестве образования".