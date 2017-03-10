Махаббат Велиева: В Баку сократились случаи уклонения девочек от учебы

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "В Баку сократились случаи уклонения девочек от учебы и эти факты встречаются очень редко".

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая Управлением образования по городу Баку Махаббат Велиева.

По ее словам, эти случаи в основном наблюдаются в бакинских поселках: "В последнее время у детей появился большой интерес к образованию. Родители также проявляют интерес для получения своими детьми как полного среднего, так и высшего образования. Однако, очень жаль, что несмотря на развитие нашего общества ускоренными темпами, мы, хоть и редко, но все же сталкиваемся с указанной проблемой".

М.Велиева отметила, что управление, совместно с соответствующими организациями, проводит работы, связанные с уклонением девочек от учебы: "Наша работа заключается в доведении вопроса до внимания соответствующих структур и проведении просветительской работы. Вопросами ранних браков и уклонения девочек от учебы серьезно занимаются и соответствующие структуры. То есть, вопросом занимаются не только учебные заведения. Вместе с соответствующими структурами мы постоянно держим вопрос в центре внимания и пытаемся предотвратить это. Мы хотим решить проблемы заранее, а не после того, как они возникнут".