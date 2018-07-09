 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Махаббат Велиева: Прием 6-летних детей в I класс может привести к небольшой плотности

    © Report

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ "Прием 6-летних детей в I класс до конца календарного года может обернуться небольшой плотностью в ряде школ".

    Как сообщает Report, об этом заявила замминистра образования, временно исполняющая обязанности главы Управления образования города Баку Махаббат Велиева.

    По ее словам, поправки в "Закон об образовании" предоставили детям, достигшим 6 лет в течение календарного года, право поступления в первый класс:

    "Мы должны принять этих детей в школу. Естественно, в некоторых школах возникнет плотность. Наш долг – создать им надлежащие условия".

    По словам M.Велиевой, на сегодняшний день плотность учащихся наблюдается лишь в некоторых школах: 

    "Такое, в частности, наблюдается в бакинских школах. В 32 столичных школах наблюдается подобное”.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi