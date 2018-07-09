Махаббат Велиева: Прием 6-летних детей в I класс может привести к небольшой плотности

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Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ "Прием 6-летних детей в I класс до конца календарного года может обернуться небольшой плотностью в ряде школ".

Как сообщает Report, об этом заявила замминистра образования, временно исполняющая обязанности главы Управления образования города Баку Махаббат Велиева.

По ее словам, поправки в "Закон об образовании" предоставили детям, достигшим 6 лет в течение календарного года, право поступления в первый класс:

"Мы должны принять этих детей в школу. Естественно, в некоторых школах возникнет плотность. Наш долг – создать им надлежащие условия".

По словам M.Велиевой, на сегодняшний день плотность учащихся наблюдается лишь в некоторых школах:

"Такое, в частности, наблюдается в бакинских школах. В 32 столичных школах наблюдается подобное”.