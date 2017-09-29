Лютфи Заде похоронен на I Аллее почетного захоронения

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Всемирно известный азербайджанский ученый, профессор университета Калифорнии Лютфи Заде предан земле.

Как сообщает Report, после церемонии прощания в Национальной академии наук Азербайджана ученого похоронили на I Аллее почетного захоронения.

Профессор Университета Калифорнии, всемирно известный азербайджанский ученый, основатель теории нечётких множеств и нечёткой логики Лютфи Заде родился 4 февраля 1921 года в Баку. Он скончался 6 сентября этого года в американском штате Калифорния в возрасте 96 лет.