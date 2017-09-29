 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лютфи Заде похоронен на I Аллее почетного захоронения

    Он скончался 6 сентября этого года в американском штате Калифорния в возрасте 96 лет© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Всемирно известный азербайджанский ученый, профессор университета Калифорнии Лютфи Заде предан земле.

    Как сообщает Report, после церемонии прощания в Национальной академии наук Азербайджана ученого похоронили на I Аллее почетного захоронения.

    Профессор Университета Калифорнии, всемирно известный азербайджанский ученый, основатель теории нечётких множеств и нечёткой логики Лютфи Заде родился 4 февраля 1921 года в Баку. Он скончался 6 сентября этого года в американском штате Калифорния в возрасте 96 лет. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi