Лянкяран-Астаринское региональное управление образования: Уволены директоры 4 детсадов и 5 школ

По итогам мониторингов, проведенных Лянкяран-Астаринским региональным управлением образования, 9 руководителей образовательных учреждений были уволены, 3 - получили строгие выговоры, 6 - выговоры, 3 - письменные предупреждения.

По итогам мониторингов, проведенных Лянкяран-Астаринским региональным управлением образования, 9 руководителей образовательных учреждений были уволены, 3 - получили строгие выговоры, 6 - выговоры, 3 - письменные предупреждения.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило региональное управление.

В частности, уволены директора детских садов №3 и №4 города Астары, директор средней школы села Бойханлы Джалилабадского района, директор детского сада села Осакюджа Лянкяранского района, директор детского сада села Шарафа Масаллинского района, директоры средних школ сел Тюркоба, Сирабил и Кёхня Алвады Масаллинского района и директор средней школы №3 города Масаллы.

Отметим, что в январе-мае текущего года Лянкяран-Астаринским региональным управлением образования проведены мониторинги в 14 дошкольных и 18 общеобразовательных учреждениях.