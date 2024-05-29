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Лянкяран-Астаринское региональное управление образования: Уволены директоры 4 детсадов и 5 школ

Лянкяран-Астаринское региональное управление образования: Уволены директоры 4 детсадов и 5 школ По итогам мониторингов, проведенных Лянкяран-Астаринским региональным управлением образования, 9 руководителей образовательных учреждений были уволены, 3 - получили строгие выговоры, 6 - выговоры, 3 - письменные предупреждения.
Наука и образование
29 мая 2024 г. 21:06
Лянкяран-Астаринское региональное управление образования: Уволены директоры 4 детсадов и 5 школ

По итогам мониторингов, проведенных Лянкяран-Астаринским региональным управлением образования, 9 руководителей образовательных учреждений были уволены, 3 - получили строгие выговоры, 6 - выговоры, 3 - письменные предупреждения.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило региональное управление.

В частности, уволены директора детских садов №3 и №4 города Астары, директор средней школы села Бойханлы Джалилабадского района, директор детского сада села Осакюджа Лянкяранского района, директор детского сада села Шарафа Масаллинского района, директоры средних школ сел Тюркоба, Сирабил и Кёхня Алвады Масаллинского района и директор средней школы №3 города Масаллы.

Отметим, что в январе-мае текущего года Лянкяран-Астаринским региональным управлением образования проведены мониторинги в 14 дошкольных и 18 общеобразовательных учреждениях.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəran-Astara Regional Təhsil İdarəsi: 4 bağça, 5 məktəb direktoru vəzifəsindən azad edilib

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