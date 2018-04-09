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    Лейла и Арзу Алиевы посетили Институт дендрологии

    © Science.gov.az

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Институт дендрологии Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

    Об этом сообщили Report в НАНА.

    Директор института, член-корреспондент НАНА Тофиг Мамедов рассказал гостям об истории института, достигнутых успехах, проводимых научно-исследовательских работах, выращиваемых здесь эндемических и привезенных из различных стран мира экзотических растениях, научных изданиях и книгах.

    Затем гости ознакомились с территорией института.

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