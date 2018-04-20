Кямран Иманов: Поверить армянам, так египтяне научились строить пирамиды у них

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Как бы парадоксально не было, но указанные нами исторические факты выглядят бессильно перед "открытиями" армянской истории".

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства по авторским правам Кямран Иманов сказал на мероприятии на тему "Древние условия и классические источники разоблачают фальсификации и вымыслы армян".

Он отметил, что согласно "открытию" армян, они являются колыбелью цивилизации и предками индоевропейцев, древние египтяне переняли знания от армян и строительству пирамид их научили тоже армяне:

"Согласно этому "открытию", викинги армянского происхождения, армяне достигли британских островов, Ереван древнее Рима, а то, что нынешние Хорватия, Босния, Бельгия, Америка, Канада, Сочи, Сухуми, Одесса имеют такие названия - это заслуга хай-армян. Есть множество подобных хай-армянских легенд. Относиться к ним серьезно тоже неправильно.

Армяне, как мы неоднократно отмечали, очень склонны к творчеству по созданию мифов. Эти легенды связывают мифы о "больших землях" с территориальными претензиями к соседям и присвоению их культурного наследия".