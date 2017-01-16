Камран Алиев: Статистика жалоб по поводу фальшивых дипломов сократилась

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Вопрос касательно фальшивых дипломов находится в центре внимания. В 2016 году статистика жалоб по данному вопросу сократилась".

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции сказал заместитель генпрокурора Азербайджана, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Камран Алиев.

По его словам, фальшивые дипломы условно разделяются на две группы: "Фальшивость дипломов первой группы можно открыто заметить, а второй группы – разглядеть очень сложно. При трудоустройстве гражданин предъявляет диплом, и выясняется, что он фальшивый. Существуют дипломы, которые были получены 30 лет назад. Проверить их подлинность бывает сложно".

К.Алиев отметил, что данные работы ведутся на основе обращений министерства образования.