 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Кямалу Абдуллаеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Кямалу Абдуллаеву персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в области образования в Азербайджане Кямалу Михман оглу Абдуллаеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi