Комиссия обнародовала список работ, претендующих на госпремию

Комиссия по государственным премиям в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы Азербайджанской Республики представила список работ, претендующих на получение государственной премии.

Как сообщили Report в Комиссии, на соискание государственных премий 2020 года представлены следующие работы:

В области науки:

1. Аскер Зейналов – "Цикл работ по французской литературе"

Представил Азербайджанский университет языков.

2. Эльмира Рамазанова, Васиф Алиев, Ибрагим Габибов – "Энергетическое состояние природных и попутных газов" (Книга, изданная в Германии).

Представил Научно-исследовательский институт "Геотехнологические проблемы нефти, газа и химия" Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

3. Мехман Сулейманов – "История Азербайджанской армии" (пятитомник).

Представила Военная академия Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

4. Ирада Алескерова - "История художественного и технического оформления азербайджанской книги".

Представил Университет "Одлар Юрду".

5. Фахреддин Гадиров, Дадаш Гусенов, Парвиз Мамедов, Ариф Исмаилзаде, Талят Кенгерли, Гурбан Етирмишли, Джебраил Азадалиев, Мухтар Рустамов, Рахид Рахманов, Солмаз Велизаде – "Геология и полезные ископаемые территории Азербайджана" (цикл работ).

Представил Институт геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана.

6. Васиф Бабазаде, Шахла Абдуллаева – "Цикл работ, посвященных комплексному исследованию минерально-сырьевых ресурсов Азербайджана".

Представил Бакинский государственный университет.

7. Шахбаз Мурадов - "Торжество стратегии развития великого лидера Гейдара Алиева: социально-экономические итоги 50-летнего сложного пути от спада к прогрессу".

Представил Институт экономики Национальной академии наук Азербайджана.

8. Гудрет Калбалиев, Дильгам Тагиев, Сакит Расулов – монография "Фундаментальные исследования в области дисперсных систем" и изданная на английском языке монография "Феномены переноса в дисперсных средах".

Представил Институт катализа и неорганической химии имени академика М.Нагиева Национальной академии Наук Азербайджана.

9. Насир Ахмедли – "Основы культуры речи журналиста" (учебник).

Представил Совет печати Азербайджана.

10. Идрис Аббасов - "Перевод, исследование и толкование "Общей грамматики тюркско-татарского языка" Мирзы Казембека".

Представил Институт рукописей Национальной академии Наук Азербайджана.

11. Назим Мамедов, Мухаммед Бабанлы, Имамеддин Амирасланов, Надир Абдуллаев, Зия Алиев - "Новое квантовое состояние материи - антиферромагнитный топологический изолятор: дизайн, основные электронные характеристики и перспективы применения".

Представил Институт физики Национальной академии Наук Азербайджана.

12. Нагдали Заманов - "Гейдар Алиев и культура азербайджанской речи" - четырехтомник.

Представил Азербайджанский медицинский университет.

13. Гаджи Гуламгусейн Султанлы – "Азербайджанская энциклопедия пчеловодства".

Представил Научно-исследовательский институт ветеринарии Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики.

14. Газанфар Кязимов – "История азербайджанского языка" (с древнейших времен до XIII века)".

Представил Институт языкознания имени Насими Национальной академии Наук Азербайджана.

В области техники:

1. Вагиф Аббасов, Эльмар Абдуллаев, Джалал Мамедов, Вугар Фараджев, Тейюб Исмайлов, Рена Асадова, Неджла Набиева – "Новые удобрения с двумя и тремя питательными элементами и стимуляторы роста растений: исследования, испытания, применение".

Представил Институт нефтехимических процессов имени академика Ю.Мамедалиева Национальной академии Наук Азербайджана.

2. Аяз Абдуллаев, Али Наджафов, Рамиз Гасымов, Бейалы Ахмедов, Анар Гаджиев – "Инновативный механический привод штанговых скважинных насосов".

Представил Азербайджанский технический университет.

В области архитектуры:

1. Омар Эльдаров, Элбай Гасымзаде – "Памятник, возведенный маэстро Ниязи в городе Баку".

Представил Союз архитекторов Азербайджанской Республики.

В области культуры:

1. Эльдар Искендерзаде, Васиф Мамедзаде, Рафиг Гулиев – документально-художественный фильм "Самоотверженный" в двух частях.

Представило ООО PSG Production.

2. Васиф Аллахвердиев - "Гейдар Алиев – жизненный путь" (симфоническая поэма).

Представила Азербайджанская национальная консерватория.

3. Ильгар Фахми, Мехрибан Алекперзаде – спектакль "Mənəm, mən…"

Представил Государственный театр YUĞ.

4. Франгиз Ализаде – "Вокально-симфоническое произведение "Nasimi-Passion" и его заслуги в области пропаганды азербайджанской культуры в мире".

Представило Общественное объединение творческих женщин.

В области литературы:

1. Юнус Огуз (Алиев) – "Охотник" (роман).

Представил Центр Ататюрка в Азербайджане.

2. Иса Габиббейли – "Азербайджанская литература: концепция периодизации и этапы развития".

Представил Союз писателей Азербайджана.

3. Теймур Ахмедов – Нариман Нариманов (жизнь, среда, творчество).

Представил Институт литературы имени Н.Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана.

Просьба к учреждениям и организациям, общественным и творческим объединениям в целях широкого ознакомления общественности с работами, выдвинутыми на соискание государственных премий, и выражения соответствующих мнений организовать обсуждения вышеуказанных работ.

Адрес комиссии: AZ1066 город Баку, улица Лермонтова, 68.

Кабинет министров Азербайджанской Республики.