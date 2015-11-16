​Обнародовано количество заявлений, поданных в докторантуру по программе доктор наук

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована статистика лиц, подавших заявление для участия на экзаменах в докторантуру и на получение докторской степени НАНА.

Как отметил Report начальник Управления науки и образования аппарата Президиума НАНА Аминага Садыгов, в докторантуру по программе доктор философии на 93 утвержденных места подали заявление 97 человек.

По его словам, на 136 плановых мест в диссертантуру обратились с заявлениями 195 человек: "На 41 плановое место в докторантуру по программе доктор наук подали заявление 32 кандидата, а на 76 плановых мест в диссертантуру - 95 человек. Причина недобора в докторантуру по программе доктор наук связана с нежеланием людей продолжать научную деятельность после получения научной степени доктор философии. НАНА заинтересована в подготовке кадров более высокого уровня. Поэтому мы выделяем наибольшее количество мест по программе доктор наук".

По словам А.Садыгова, упрощение требований экзаменов по иностранному языку может быть возможно лишь после результатов экзаменов: "Пока никаких уступок нет. Данное решение принимается президентом НАНА Акифом Ализаде. Он считает, что уровень каждого кандидата должен соответствовать требованиям по иностранному языку. Результаты экзамена обсудят в Президиуме академии. При необходимости могут быть приняты некоторые решения".

Напомним, что вступительные экзамены в докторантуру начались сегодня и продлятся до 10 декабря, а экзамены на степень доктора пройдут в промежутке с 1-го по 20-ое декабря. Двухчасовой экзамен будет тестовым. Все правильные ответы будут оцениваться двумя баллами. Кандидатам представят 50 вопросов.

Отметим, что с этого года кандидаты должны набрать как минимум 80 баллов по программе TOEFL, или же по меньшей мере 6,5 баллов по программе IELTS. На экзамене на степень доктора по программе TOEFL кандидату нужно набрать как минимум 100 баллов, или же по меньшей мере 7 баллов по программе IELTS.