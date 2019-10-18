Китай увеличит количество квот для правительственных стипендиатов из Азербайджана

Китай намерен увеличить количество квот для правительственных стипендиатов из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами заявила посол Китая в Азербайджане Го Минь.

"Китай увеличил количество квот для правительственных стипендиатов из Азербайджана от 50-ти до 70 человек в год, а с 2020 года ожидается их увеличение до 100 человек. С момента открытия двух Институтов Конфуция в Баку более 4000 азербайджанских учащихся изучали и изучают китайский язык и китайскую культуру", - сказал она.

Посол отметила, что в сентябре этого года по инициативе Фонда Гейдара Алиева Институт Конфуция при Азербайджанском университете языков, Азербайджанский государственный экономический университет и Пекинский университет иностранных языков совместно запустили проект дистанционного обучения китайскому языку, и каналов изучения китайского языка становится все больше и больше.

"Кроме того, Пекинский университет и Пекинский университет иностранных языков открыли курсы азербайджанского языка, и количество китайских студентов, изучающих азербайджанский язык, растет из года в год", - подытожила Го Минь.