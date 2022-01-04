Известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов похоронен

Похоронен выдающийся исследователь истории Азербайджанской Демократической Республики, известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов.
Как сообщает Report, Р.Абуталыбов похоронен во второй Аллее почетного захоронения.
На похоронах присутствовали члены семьи, родственники покойного и представители общественности.
Напомним, выдающийся исследователь истории Азербайджанской Демократической Республики Рамиз Абуталыбов скончался 1 января в Москве.
В ноябре прошлого года Р.Абуталыбов в результате падения получил травму, в связи с чем был госпитализирован в одну из московских клиник.