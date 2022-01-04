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Известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов похоронен

Известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов похоронен Похоронен выдающийся исследователь истории Азербайджанской Демократической Республики, известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов.
Наука и образование
4 января 2022 г. 13:13
Известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов похоронен
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Похоронен выдающийся исследователь истории Азербайджанской Демократической Республики, известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов.

Как сообщает Report, Р.Абуталыбов похоронен во второй Аллее почетного захоронения.

На похоронах присутствовали члены семьи, родственники покойного и представители общественности.

Напомним, выдающийся исследователь истории Азербайджанской Демократической Республики Рамиз Абуталыбов скончался 1 января в Москве.

В ноябре прошлого года Р.Абуталыбов в результате падения получил травму, в связи с чем был госпитализирован в одну из московских клиник.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTanınmış ictimai xadim Ramiz Abutalıbov dəfn olunub

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