Известный азербайджанский ученый скончался в Москве - ФОТО

Москва. 31 августа. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский ученый нефтегазовой отрасли Алибайрам Абдулзаде скончался в Москве на 80 году жизни.

Как сообщает российское бюро Report, ученый похоронен в Москве по желанию его семьи.

Отметим, что профессор Алибайрам Абдулзаде до дня смерти руководил кафедрой технических наук Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Украины. В Москве он навещал свою семью.

Ученый, родом из азербайджанского города Шемаха, является автором около 50 патентов в нефтегазовой отрасли и сфере сельскохозяйственных технологий.