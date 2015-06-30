​Изменены правила приема в Бакинский исламский университет

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В правила приема в Бакинский исламский университет введено новшество. Как сообщили Report в университете, приказом Госкомиссии по приему студентов (ГКПС) создана религиозно-психологическая комиссия с целью отбора абитуриентов для обучения в Бакинском исламском университете в 2015/2016 учебном году.

Абитуриентам, которые будут 25 июля сдавать экзамены по III группе специальностей, необходимо 13, 14, 15, 16, 17 июля с 9:00 до 13:00 обратиться в религиозно-психологическую комиссию при университете.

Наряду с этим, сдавшие экзамены по III группе специальностей 17 мая и набравшие более 100 баллов, но не прошедшие религиозно-психологическую комиссию также могут обратиться в комиссию в указанные даты.