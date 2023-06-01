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Изменились даты регистрации для участия во втором этапе вступительных экзаменов

Изменились даты регистрации для участия во втором этапе вступительных экзаменов Внесены изменения в даты приема заявок на участие во второй попытке второго этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группе специальностей. Процесс регистрации продлится с 5 по 20 июня.
Наука и образование
1 июня 2023 г. 10:38
Изменились даты регистрации для участия во втором этапе вступительных экзаменов

Внесены изменения в даты приема заявок на участие во второй попытке второго этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группе специальностей. Процесс регистрации продлится с 5 по 20 июня.

Как сообщает Report, в соответствии с постановлением Кабинета министров о смене рабочих и выходных дней 26 июня - 2 июля считаются нерабочими днями.

Для того, чтобы успеть подготовиться к экзамену планируется продлить процесс регистрации до 20 июня.

Отметим, что вторая попытка по III группе специальностей состоится 8 июля, II группе специальностей – 9 июля, I группе специальностей – 22 июля, IV группе специальностей – 23 июля.

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