Изменение климата может создать новые острова в водах Арктики

Ученые из Технического университета Дании выяснили, что резкое изменение климата способно изменить морской ландшафт в Арктике, приведя к появлению множества новых островов вокруг Гренландии.

Ученые из Технического университета Дании выяснили, что резкое изменение климата способно изменить морской ландшафт в Арктике, приведя к появлению множества новых островов вокруг Гренландии.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Специалисты выяснили, что коренные породы Гренландии поднялись на 20 сантиметров с 2013 по 2023 год, что эквивалентно двум метрам за столетие. Это происходит во многом за счет исчезновения ледникового покрова, что снижает давление на подстилающий грунт.

Исследование основано на данных GNET, сети из 61 измерительной станции, расположенной вдоль побережья Гренландии.

Факт подъема Гренландии давно известен. Это объясняется тем, что суша была прижата толстым ледниковым покровом во время последнего ледникового периода. Хотя ледники отступили около 12 тыс. лет назад, земля все еще поднимается из-за снижения давления льдов.

Кроме того, усиление таяния ледникового покрова, вызванное недавним глобальным потеплением, привело за последние два десятилетия к дополнительному и гораздо более быстрому локальному поднятию суши вдоль побережья Гренландии.

"Подъем пород, которое мы наблюдаем в Гренландии в эти годы, нельзя объяснить только естественными процессами после ледникового периода. Благодаря данным GNET мы можем точно проанализировать, какие участки суши поднимаются из-за климатических изменений", - уточнил соавтор научной работы, профессор Шафкат Аббас Хан.