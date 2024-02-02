О нас

Изменение климата может создать новые острова в водах Арктики

Изменение климата может создать новые острова в водах Арктики Ученые из Технического университета Дании выяснили, что резкое изменение климата способно изменить морской ландшафт в Арктике, приведя к появлению множества новых островов вокруг Гренландии.
Наука и образование
2 февраля 2024 г. 05:46
Изменение климата может создать новые острова в водах Арктики

Ученые из Технического университета Дании выяснили, что резкое изменение климата способно изменить морской ландшафт в Арктике, приведя к появлению множества новых островов вокруг Гренландии.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Специалисты выяснили, что коренные породы Гренландии поднялись на 20 сантиметров с 2013 по 2023 год, что эквивалентно двум метрам за столетие. Это происходит во многом за счет исчезновения ледникового покрова, что снижает давление на подстилающий грунт.

Исследование основано на данных GNET, сети из 61 измерительной станции, расположенной вдоль побережья Гренландии.

Факт подъема Гренландии давно известен. Это объясняется тем, что суша была прижата толстым ледниковым покровом во время последнего ледникового периода. Хотя ледники отступили около 12 тыс. лет назад, земля все еще поднимается из-за снижения давления льдов.

Кроме того, усиление таяния ледникового покрова, вызванное недавним глобальным потеплением, привело за последние два десятилетия к дополнительному и гораздо более быстрому локальному поднятию суши вдоль побережья Гренландии.

"Подъем пород, которое мы наблюдаем в Гренландии в эти годы, нельзя объяснить только естественными процессами после ледникового периода. Благодаря данным GNET мы можем точно проанализировать, какие участки суши поднимаются из-за климатических изменений", - уточнил соавтор научной работы, профессор Шафкат Аббас Хан.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
30 января 2024 г. 12:23
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
30 января 2024 г. 12:01
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
30 января 2024 г. 14:41
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
31 января 2024 г. 19:09
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
29 января 2024 г. 11:20
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
27 января 2024 г. 07:11
В районах ожидается сильный ветер, снег 
В районах ожидается сильный ветер, снег 
26 января 2024 г. 16:54
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
29 января 2024 г. 15:07
Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в регионах выпадет снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в регионах выпадет снег
28 января 2024 г. 12:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi