Издан список абитуриентов, принятых на вакантные места вузов

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Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр издал 9-й номер журнала "Абитуриент".

Как сообщили Report в ГЭЦ, в журнале издан список абитуриентов, принятых на вакантные места высших учебных заведений Азербайджана в 2017/2018 учебном году, на азербайджанском и русском языках представлены сформировавшиеся в результате конкурса проходные баллы на специальности на платной основе и по госзаказу.

Журнал можно приобрести в пунктах продажи "Абитуриент", расположенных по адресу г. Баку, Насиминский район, улица А. Саламзаде, 28 и Ясамальский район, улица Микаила Мушфига, 1М, а также в книжных магазинах или на сайте www.abiturient.az.

Электронную версию журнала (в формате pdf) можно скачать с сайта ГЭЦ в разделе "Онлайн продажа электронных версий изданий ГЭЦ", сделав оплату (переход к услуге: http://eservices.dim.gov.az/ejurnal/).