Избраны директора двух институтов НАНА

© Report

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Президиуме Национальной академии наук Азербайджана состоялось общее собрание отделения биологии и медицинских наук.

Об этом Report сообщили в пресс-службе НАНА.

На собрании приняли участие академик-секретарь отделения, академик Ахлиман Амирасланов, члены отделения и бюро, руководители научных структур отделения и другие гости.

После путем тайного голосования были проведены выборы на должность директора институтов Ботаники и Дендрологии, академик Валида Ализаде была избрана директором Института ботаники, членкор НАНА Тофик Мамедов – Института дендрологии.