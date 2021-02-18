Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов

В институте имеются 28 структурных единиц, из них 19 – научно-исследовательские отделы, 9 – технические

В структуре Института истории Национальной академии наук Азербайджана производятся изменения.

Как стало известно Report, вопрос в связи с этим был обсужден и утвержден на заседании научного совета института. Согласно решению, в институте упраздняются 8 отделов.

Было отмечено, что в институте имеются 28 структурных единиц, из них 19 – научно-исследовательские отделы, 9 – технические. Размещение в 4 комнатах института по два отдела, т.е. в общем 8 отделов было расценено как препятствие для развития науки.

Ликвидируемые отделы:

1) Отдел истории геноцидов против азербайджанского народа

2) отдел истории ремесленничества Азербайджана

3) отдел истории культуры Азербайджана

4) отдел истории Кавказа

5) отдел истории азербайджано-российских связей

6) отдел исторической демографии Азербайджана

7) отдел диаспоры Азербайджана

8) общий исторический отдел

В то же время существующий отдел источниковедения и историографии будет реорганизован в отдел "Теории истории, историографии и источниковедения", а отдел истории Карабаха - в отдел "Азербайджанские ханства и история Карабаха".

Кроме того, в институте создается кафедра "История политических партий и общественных организаций".