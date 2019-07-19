В Азербайджане обнародованы результаты приемных экзаменов по II и III группам специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал результаты состоявшихся 7 июля приемных экзаменов по II и III группам специальностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, абитуриенты могут получить сведения о результатах экзаменов, отправив рабочий номер посредством операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) на короткий номер 7727.

В центре сообщили, что из 28 699 абитуриентов, подавших заявления, на экзаменах не приняли участие 408 человек. У 15 абитуриентов аннулированы результаты из-за нарушения экзаменационных правил.