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В Азербайджане обнародованы результаты приемных экзаменов по II и III группам специальностей

Итоги приемных экзаменов по II и III группам в Азербайджане

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал результаты состоявшихся 7 июля приемных экзаменов по II и III группам специальностей. 

Как сообщили Report в ГЭЦ, абитуриенты могут получить сведения о результатах экзаменов, отправив рабочий номер  посредством операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) на короткий номер 7727. 

В центре сообщили, что из 28 699 абитуриентов, подавших заявления, на экзаменах не приняли участие 408 человек. У 15 абитуриентов аннулированы результаты из-за нарушения экзаменационных правил.

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