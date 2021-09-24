Исследованы два строения в албанском христианском памятнике

В христианском памятнике времен Кавказской Албании на территории села Тюлю Балакенского района Азербайджана продолжаются археологические исследования, стартовавшие в 2017 году под руководством главы "Экспедиции по археологическому исследованию христиански

В христианском памятнике времен Кавказской Албании на территории села Тюлю Балакенского района Азербайджана продолжаются археологические исследования, стартовавшие в 2017 году под руководством главы "Экспедиции по археологическому исследованию христианских памятников Кавказской Албании" Института археологии и этнографии НАНА, ведущего научного сотрудника, доктора философии по истории, доцента Натика Алышова.

Как передает Report, в ходе исследования было установлено, что юго-восточная и северо-восточная части восточной стены трехъярусной церкви полностью демонтированы, центральная стена с алтарной частью разрушена.

Результаты исследования позволяют говорить, что этот религиозно-архитектурный образец строился в три этапа в разные периоды истории. С архитектурной точки зрения алтарь, построенный внутри прямоугольника, относится к сирийской архитектурной школе христианства, а церковь с одним залом вне алтаря - к Византийской.

Учитывая архитектурные особенности комплекса, трехъярусную церковь можно отнести к V-VI векам, одноярусную - к IX-X векам, а нартексы с элементами Арранской архитектурной школы у северного и западного входов в церковь с одним залом - к X-XII векам.