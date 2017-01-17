Исполнительная власть Шамкирского района: Скандальный директор школы не освобожден от должности

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Информация об увольнении директора средней школы имени М.Сулейманова села Ашагы Сейфали Шамкирского района Акифа Намазаова, не соответствует истине. В настоящее время он работает в своей должности".

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти Шамкирского района.

Сообщается, что в связи с данным вопросом проведено расследование, результаты которого направлены в министерство образования.

"Решение в связи с происшествием в школе должно вынести министерство образования", - отметили в РИВ.

Отметим, что работавшая когда-то лаборанткой в средней школе села Сейфали Хатира Алиева выдвинула ряд обвинений против директора школы Акифа Намазова. По ее словам, директор требовал у них деньги. В свою очередь, директор обвинил бывшую лаборантку в неэтичных действиях, в связи с чем уволил ее с работы.