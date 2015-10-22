Институт языкознания: Недочеты могут быть везде, не стоит настолько раздувать вопрос

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ "Мысль о том, что в орфографический словарь азербайджанского языка нужно включать лишь относящиеся к литературному языку слова, не верна".

Об этом в заявлении Report отметил завотделом истории языка и диалектологии Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Тейюб Гулиев.

По его словам, понятия азербайджанский язык и литературный азербайджанский язык совершенно разные: "В азербайджанский язык входят как литературный язык, так и диалекты и наречия, в орфографический словарь - все слова, присущие азербайджанскому языку. Чем больше слов в словаре, тем он ценен. В орфографическом словаре каждый должен находить необходимое слово".

Как отметил завотделом, недочеты в орфографическом словаре неизбежны: "В языке постоянно появляются новые слова. Недочеты могут быть во всем, и не стоит раздувать вопрос".

Т.Гулиев отметил, что к вопросу включения в орфографический словарь диалектов и наречий нужно относиться естественно, так как они являются источником, играющим базовую роль в возникновении терминологии азербайджанского языка. В речи, статьях и художественных произведениях мы обращаемся к диалекту и наречиям".

По его словам, в орфографический словарь нужно включать "общеупотребляемые диалекты, это обязательно".

Завотделом напомнил о создании в Институте языкознания "Комиссии по орфографии": "Комиссия сделает все возможное для оценки предложений и ликвидации недочетов. Некоторые говорят, что орфографический словарь не должен начинаться со слова "аб". Это слово абсурдно и непрофессионально. Однако оно употребляется в нашем языке. В русском языке нет слов, начинающихся на "а", то есть, в русском словаре они не должны указываться?!"

Отметим, что председатель Переводческого центра при Кабинете министров Афаг Масуд посчитала 6-е издание "Орфографического словаря азербайджанского языка" не пригодным для использования.

Она отметила, что эта книга, которой пользуются при официальной переписке, подготовке учебных пособий, текстов для кино, эфира, дубляжа и т.п. полна искаженных слов и фраз, чуждым азербайджанскому языку и лексике: "Одним из недочетов в книге является также включение в нее непонятных диалектов и наречий. Мы не отрицаем важность включения в разговорный язык диалектов и наречий, однако словарь диалектов и наречий должен быть отдельным. Это соответствует мировой практике. Если мы говорим "орфографический словарь", значит в нем должна быть использована лишь база литературного языка".

Напомним, что 6-ой том "Орфографического словаря азербайджанского языка" подготовлен Институтом языкознания. В словарь включено 110 563 слова.