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Институт развития и дипломатии ADA  и Дипломатический институт Румынии будут сотрудничать

Институт развития и дипломатии ADA  и Дипломатический институт Румынии будут сотрудничать 9 марта между Институтом развития и дипломатии университета ADA и Румынским дипломатическим институтом был подписан Меморандум о взаимопонимании с целью установления и развития сотрудничества в области совместных исследований и подготовки дипломатических
Наука и образование
10 марта 2023 г. 13:50
Институт развития и дипломатии ADA  и Дипломатический институт Румынии будут сотрудничать

Институт развития и дипломатии университета ADA и Дипломатический институт Румынии подписали сегодня меморандум о взаимопонимании, что позволит двум учебным заведениям наладить сотрудничество в подготовке дипломатических кадров.

Об этом Report сообщает со ссылкой на университет ADA.

Два вуза будут проводить совместные исследования по вопросам подготовки дипломатов и специалистов по внешней политике и международным отношениям, а также по развитию их навыков. Стороны также будут обмениваться учебными материалами с целью повышения знаний молодых дипломатов, организуют программу обмена.

Будут также проводиться консультации по организации курсов иностранных языков и других направлениях. Специалисты двух вузов будут совместно участвовать в конференциях и симпозиумах и осуществлять совместные проекты.

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Версия на азербайджанском языке ADA-nın İnkişaf və Diplomatiya İnstitutu ilə Rumıniyanın Diplomatik İnstitutu əməkdaşlıq edəcək

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