Институт развития и дипломатии ADA  и Дипломатический институт Румынии будут сотрудничать

Институт развития и дипломатии университета ADA и Дипломатический институт Румынии подписали сегодня меморандум о взаимопонимании, что позволит двум учебным заведениям наладить сотрудничество в подготовке дипломатических кадров.
Об этом Report сообщает со ссылкой на университет ADA.
Два вуза будут проводить совместные исследования по вопросам подготовки дипломатов и специалистов по внешней политике и международным отношениям, а также по развитию их навыков. Стороны также будут обмениваться учебными материалами с целью повышения знаний молодых дипломатов, организуют программу обмена.
Будут также проводиться консультации по организации курсов иностранных языков и других направлениях. Специалисты двух вузов будут совместно участвовать в конференциях и симпозиумах и осуществлять совместные проекты.