Индийские специалисты нашли 4000-летнюю священную гробницу

Индийские специалисты недалеко от Санаули в районе Багпат штата Уттар-Прадеш нашли два саркофага, возраст которых составляет около 4 тысяч лет.

Как передает Report, об этом сообщает Archaeology News Network.

Отмечается, что найдены два "гроба на ножках" с останками двух человек на месте, по их словам, позднего хараппского периода (то есть примерно второе тысячелетие до нашей эры).

В одной из гробниц был скелет женщины, меч, золотые бусы, браслет с полудрагоценных камнями, лук, наконечники стрел и керамические атрибуты. Сама гробница состояла из восьми рядов обожженного кирпича. В ней также находились фрагменты глиняной посуды и кости животных. Интересная находка из этой могильника - меч-антенна, помещенный около головы.