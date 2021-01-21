Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля

1 февраля ожидается возобновление учебного процесса в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана.

1 февраля ожидается возобновление учебного процесса в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана.

Как стало известно Report, в связи с этим соответствующими структурами уже даны поручения школам.

Идет подготовка к началу учебного процесса в учебных заведения.

По информации, с 1 февраля школы 2-3 раза в неделю будут посещать учащиеся начальных классов, а с 15 февраля – учащиеся V и IX классов.

22 января с участием министра образования Эмина Амруллаева в школе-лицее №6 состоится брифинг в связи с возобновлением занятий в школах.

Из-за пандемии коронавируса в настоящее время занятия проводятся дистанционно.