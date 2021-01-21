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Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля

Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля 1 февраля ожидается возобновление учебного процесса в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана.
Наука и образование
21 января 2021 г. 15:07
Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
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1 февраля ожидается возобновление учебного процесса в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана.

Как стало известно Report, в связи с этим соответствующими структурами уже даны поручения школам.

Идет подготовка к началу учебного процесса в учебных заведения.

По информации, с 1 февраля школы 2-3 раза в неделю будут посещать учащиеся начальных классов, а с 15 февраля – учащиеся V и IX классов.

22 января с участием министра образования Эмина Амруллаева в школе-лицее №6 состоится брифинг в связи с возобновлением занятий в школах.

Из-за пандемии коронавируса в настоящее время занятия проводятся дистанционно.

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Версия на английском языке Azerbaijan to reopen schools from February 1
Версия на азербайджанском языке Məktəblərin fevralın 1-də açılmasına hazırlıq görülür

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