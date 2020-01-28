Хошбахт Юсифзаде награжден дипломом "Почетного профессора БВШН"

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) широко отметили 90-летие первого вице-президента SOCAR, академика Хошбахта Юсифзаде, который является живой легендой нефтегазовой индустрии Азербайджана, внесшей значительный вклад в развитие этой сферы.

Как сообщили Report в БВШН, торжественное мероприятие, посвященное этому юбилею, состоялось в конгресс-холле БВШН.

В мероприятии приняли участие руководство SOCAR и БВШН, видные ученые и представители общественности.

Выступая на мероприятии со вступительной речью, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов отметил, что огромный вклад, внесенный Х.Юсифзаде в успешную реализацию новой нефтяной стратегии независимого Азербайджана, а также его богатый опыт являются примером для всех нефтяников.

"Заслуги академика Хошбахта Юсифзаде были оценены на самом высоком уровне. 90-летие академика было торжественно отмечено на государственном уровне в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. За свои выдающиеся заслуги перед страной Х.Юсифзаде был награжден орденом Гейдара Алиева. Хошбахт Юсифзаде имеет большие заслуги в разведке и разработке богатых месторождений нефти и газа в нашей стране, развитии нефтяной промышленности и нефтяной науки, успешном проведении масштабных геологоразведочных работ на Каспии. Под его руководством и при его непосредственном участии было открыто 20 нефтегазоконденсатных месторождений, включая такие месторождения, как "Бахар", "Гюнешли", "Азери", "Чираг", "Капаз" и другие. Кроме того, научное творчество Хошбахта Юсифзаде, известного как автора более 200 научных работ, 18 монографий и 8 изобретений, включенных в золотой фонд нефтяной науки Азербайджана, внесло неоценимый вклад в решение актуальных проблем нефтегазовой промышленности, развитие нефтегазовой геологии, разработку месторождений и совершенствование методов геофизического исследования. Хошбахт Юсифзаде и сегодня работает не покладая рук, продолжая осуществлять свою продуктивную деятельность в науке и производстве", - сказал ректор.

Затем Э.Гасымов вручил Х.Юсифзаде диплом Почетного профессора Бакинской высшей школы нефти в соответствии с решением Ученого совета БВШН присвоить звание "Почетный профессор БВШН" академику Х.Юсифзаде за его вклад в развитие нефтегазовой индустрии, науки и образования в Азербайджане.

Выступая на мероприятии, вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов рассказал об исторически значимых достижениях академика Х.Юсифзаде и поделился своими впечатлениями о нем, как о коллеге:

"Во время работы с Хошбахтом Юсифзаде я был свидетелем того, как безоговорочно считались с его мнением иностранные специалисты и как они внимательно и с большим уважением прислушивались к его советам и рекомендациям. Благодаря его стараниям масштабные геологоразведочные работы, которые проводились совместно с компаниями-партнерами в азербайджанском секторе Каспийского моря в течение прошедших 25 лет, всегда увенчивались успехом. Хошбахт Юсифзаде и сегодня шагает в авангарде славной армии нефтяников. Он неустанно работает над развитием нефтегазовой промышленности Азербайджана и, будучи одним из руководителей SOCAR, продолжает вносить значительный вклад в экономическое процветание страны. Мы верим, что благодаря своей неисчерпаемой энергии и трудолюбию наш дорогой академик Юсифзаде продолжит созидать в течение долгих лет во имя светлого будущего нашего народа, принимая непосредственное участие в развитии нашей компании".

Среди выступивших на мероприятии с поздравительной речью были министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, первый вице-президент НАНА, академик Ибрагим Гулиев, заместитель министра образования Идрис Исаев, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, заместитель председателя Милли Меджлиса, член парламента Валех Алескеров, заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов, вице-президент BP по вопросам геологоразведки Грег Райли, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, ректор Азербайджанского технического университета Вилаят Велиев.

В своих выступлениях они отметили, что академик Х.Юсифзаде является известным нефтяным экспертом не только в Азербайджане, но и за рубежом. Они также подчеркнули, что общенациональный лидер Гейдар Алиев и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев высоко ценили Х.Юсифзаде не только как специалиста известного в Азербайджане и на постсоветском пространстве, но и как эксперта, признанного в международном масштабе.

Студентка 4 курса факультета инженерии по автоматизации процессов БВШН Наргиз Гусейнова исполнила стихотворение, посвященное Х.Юсифзаде.

После выступлений был показан фильм о деятельности академика Х.Юсифзаде.

В конце мероприятия академик выразил признательность организаторам и участникам юбилея.

Рассказывая об интересных моментах своей жизни и деятельности, юбиляр отметил сильную поддержку, уважение и заботу, оказанные ему общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и его достойным преемником президентом Ильхамом Алиевым.

Ректор Эльмар Гасымов подарил академику Хошбахту Юсифзаде его портрет, написанный известным художником Таиром Эфендиевым масляной краской на холсте.