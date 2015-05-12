​Харьковский университет железнодорожного транспорта планирует открыть представительство в Азербайджане

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Харьковский университет железнодорожного транспорта (ХУЖТ) планирует открыть представительство в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил ректор Харьковского государственного университета железнодорожного транспорта Сергей Панченко.

По его словам, ни в одном другом вузе Украины нет такого количества студентов из Азербайджана, как в ХУЖТ - 360 человек на всех курсах. Они учатся по таким специальностям, как управление процессами перевозок, строительство железных дорог, автоматика и механика и др.

Как отметил Панченко, в связи с таким интересом к вузу назрела необходимость открыть подразделение в Азербайджане. "Эту идею вуз реализует последовательно. В октябре 2014 г. академия получила официальный статус университета. Официальное признание дало старт процессу приведения документации вуза в соответствие с новым законом о высшем образовании. Теперь, когда эта работа закончена, и вуз окончательно стал университетом, есть возможность начать переговоры о создании в Азербайджане филиала или представительства ХУЖТ", - заявил С.Панченко.