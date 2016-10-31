Гурбан Гурбанов побывал в БВШН

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча с легендарным футболистом, главным тренером прославленной азербайджанской футбольной команды "Карабах" Гурбаном Гурбановым.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

Открывая встречу, ректор БВШН Эльмар Гасымов тепло приветствовал гостя от имени всего профессорско-преподавательского состава и студентов вуза. Он рассказал об основных вехах спортивной карьеры Гурбана Гурбанова и успехах возглавляемой им команды. Ректор отметил, что и сам является поклонником этого футбольного клуба, название которого дорого каждому азербайджанцу. "Благодаря ГурбануГурбанову и игрокам клуба, достойно представляющим наш спорт за рубежом, для миллионов людей в Европе и во всем мире само слово "Карабах" становится символом победы", - сказал он.

Известный футболист, являвшийся в свое время лучшим бомбардиром национальной сборной Азербайджана, поблагодарил руководство БВШН за приглашение и рассказал о впечатлениях от посещения школы. Он подчеркнул, что студенты БВШН – прекрасно образованные и талантливые молодые люди, которые благодаря своим знаниям заслужили право учиться в ведущем вузе страны. Гость также отметил, что такие специалисты-инженеры, каких готовит БВШН, сегодня очень нужны для успешного развития нефтегазовой индустрии Азербайджана, и пожелал им успехов в учебе и избранной профессии.

Затем Гурбан Гурбанов ответил на многочисленные вопросы, а авторы самых интересных из них получили в качестве приза футбольный мяч с автографом главного тренера ФК "Карабах". Счастливыми обладателями мячей стали Наргиз Гусейнова, студентка первого курса факультета "Инженерия по автоматизации процессов", Назпери Исфандиярзаде, студентка второго курса факультета "Химическая инженерия", а также Назим Насиров и Газанфар Газанфарли, студенты первого курса этого же факультета.

В конце встречи ректор БВШН Эльмар Гасымов от имени присутствующих тепло поблагодарил почётного гостя и вручил ему плакет на память о посещении БВШН. Гурбан Гурбанов преподнес Эльмару Гасымову памятные спортивные сувениры и подарки. Затем было сделано общее фото на память.

Напомним, что с 2009 года команда регулярно выступает в Лиге Европы УЕФА и три раза выходила в раунд плей-офф. В прошлом году "Карабах" во второй раз в своей истории стал чемпионом Азербайджана и получил право выступить в Лиге чемпионов. Благодаря достижениям клуба в европейских соревнованиях Гурбан Гурбанов считается одним из самых успешных азербайджанских тренеров.