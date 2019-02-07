Гурбан Етирмишли: По поручению президента в зоне землетрясения ведутся сейсмоработы в усиленном режиме

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ "До сих пор продолжаются афтершоки после землетрясения, произошедшего в Шемаха-Исмаиллинском регионе 5 февраля в 23:25 и 23:31".

Об этом Report сообщил гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли.

Он отметил, что на территории происходит выход скопившейся в недрах земли энергии, общая обстановка стабильна: "Со вчерашнего вечера до этого утра не было ощутимых афтершоков".

Г.Етирмишли отметил, что сотрудники Центра сейсмологической службы с 6 февраля находятся на месте землетрясения: "В очаговой зоне землетрясения установлены дополнительные станции, ведутся исследования. Согласно поручению главы государства, в зоне землетрясения ведутся сейсмологические работы в усиленном режиме".

По словам гендиректора, на территории регистрируются землетрясения низкой магнитуды: "Сейчас обрабатываются данные об афтершоках, об их количестве будет сообщено общественности. В целом зарегистрировано более 130 афтершоков".

Отметим, что согласно данным Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, 05.02.2019 года в 23:31 на территории Исмаиллинского района, в 11 км к юго-западу от станции Пиргулу было зарегистрировано землетрясение на глубине 8 км. Сила подземных толчков в эпицентре составила 6 баллов, в прилегающих районах - до 5-3 баллов.