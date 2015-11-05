​Группа ученых удостоена "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики" - СПИСОК

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ По случаю 70-летия Национальной академии наук Азербайджана президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении нескольких лиц "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской науки "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждаются:
Азадалиев Джебраил Абдулали оглу
Фейзуллаев Акпер Акбер оглу
Иманов Мухтар Кязым оглу
Мамедова Масума Гусейн гызы
Микаилов Хыдыр Мустафа оглу
Новрузов Новруз Ахмед оглу
Саламзаде Эртегин Абдул Вахаб оглу.
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