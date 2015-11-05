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    ​Группа ученых удостоена "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики" - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ По случаю 70-летия Национальной академии наук Азербайджана президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении нескольких лиц "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской науки "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждаются:

    Азадалиев Джебраил Абдулали оглу

    Фейзуллаев Акпер Акбер оглу

    Иманов Мухтар Кязым оглу

    Мамедова Масума Гусейн гызы

    Микаилов Хыдыр Мустафа оглу

    Новрузов Новруз Ахмед оглу

    Саламзаде Эртегин Абдул Вахаб оглу.

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