Группа сотрудников АМУ награждена медалью "Терегги"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского медицинского университета медалью "Терегги".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского медицинского университета медалью "Терегги".

Как сообщает Report, согласно документу, по случаю 90-летия Азербайджанского медицинского университета за заслуги в развитии медицинского образования в Азербайджане медалью "Терегги" награждены следующие сотрудники Азербайджанского медицинского университета:

Агаев Эльчин Кямиль оглу

Ахундов Рамиз Аталла оглу

Джамалов Фариз Идаят оглу

Джавадов Самир Сабир оглу

Джафаров Алемдар Мадат оглу

Ахмедов Ильхам Авезага оглу

Алиев Земфир Абдул Гамид гызы

Исмайлов Гурбан Мейфалы оглу

Насирли Джафар Алиаббас оглу

Салимов Ровшан Имран оглу.