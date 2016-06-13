 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Группа молодых талантов удостоена специальной стипендии - СПИСОК

    Имена молодых дарований в музыкальной сфере включены в Золотую книгу молодых талантов Азербайджана

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении специальной стипендии молодым талантам.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за особый талант в музыкальной сфере имена следующих лиц вписаны в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана и они удостоены специальной ежемесячной стипендии:

    Багиров Эмиль Огтай оглу - студент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли

    Ахмедзаде Эмиль Кинязь оглу - учащийся одиннадцатилетней музыкальной школы номер 15 имени Рауфа Гаджиева

    Эминзаде Эмин Хазар оглу - студент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли

    Гаджизаде Суада Эльхан гызы - учащаяся одиннадцатилетней музыкальной школы номер 35 имени Георгия Шароева

    Гусейнов Орхан Иса оглу - учащийся Центральной школы искусств имени Кара Караева

    Гусейнзаде Лала Натиг гызы - студентка Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли

    Меджидов Эльман Айдын оглу - студент Гамбургской высшей школы музыки и театра

    Омарлы Шукюр Шафи оглу - учащийся одиннадцатилетней музыкальной школы номер 15 имени Рауфа Гаджиева

    Гулиев Агарагим Вагиф оглу - учащийся одиннадцатилетней музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей

    Самедли Солтан Байрам оглу - студент Азербайджанской национальной консерватории.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi