​Группа молодых талантов удостоена специальной стипендии - СПИСОК

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении специальной стипендии молодым талантам.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за особый талант в музыкальной сфере имена следующих лиц вписаны в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана и они удостоены специальной ежемесячной стипендии:

Багиров Эмиль Огтай оглу - студент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли

Ахмедзаде Эмиль Кинязь оглу - учащийся одиннадцатилетней музыкальной школы номер 15 имени Рауфа Гаджиева

Эминзаде Эмин Хазар оглу - студент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли

Гаджизаде Суада Эльхан гызы - учащаяся одиннадцатилетней музыкальной школы номер 35 имени Георгия Шароева

Гусейнов Орхан Иса оглу - учащийся Центральной школы искусств имени Кара Караева

Гусейнзаде Лала Натиг гызы - студентка Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли

Меджидов Эльман Айдын оглу - студент Гамбургской высшей школы музыки и театра

Омарлы Шукюр Шафи оглу - учащийся одиннадцатилетней музыкальной школы номер 15 имени Рауфа Гаджиева

Гулиев Агарагим Вагиф оглу - учащийся одиннадцатилетней музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей

Самедли Солтан Байрам оглу - студент Азербайджанской национальной консерватории.