О нас

Госагентство: В Азербайджане в первые классы было принято более 127 тыс. детей

Госагентство: В Азербайджане в первые классы было принято более 127 тыс. детей С 1 мая по сегодняшний день в Азербайджане в первые классы было принято более 127 тыс. детей.
Наука и образование
19 августа 2024 г. 13:18
Госагентство: В Азербайджане в первые классы было принято более 127 тыс. детей

С 1 мая по сегодняшний день в Азербайджане в первые классы было принято более 127 тыс. детей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Агентство обратилось к родителям, подчеркнув важность своевременной регистрации и оформления документов для зачисления детей в школы, учитывая приближение нового учебного года.

"Принимая это во внимание, родители, желающие записать своих детей в первый класс на 2024-2025 учебный год через электронную систему, могут создать личный кабинет на сайте mektebeqebul.edu.az и выбрать школу и учителя", - говорится в обращении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu il 127 mindən çox uşaq I sinfə qəbul edilib

Экслюзивные новости

В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi