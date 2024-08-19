Госагентство: В Азербайджане в первые классы было принято более 127 тыс. детей

С 1 мая по сегодняшний день в Азербайджане в первые классы было принято более 127 тыс. детей.

С 1 мая по сегодняшний день в Азербайджане в первые классы было принято более 127 тыс. детей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Агентство обратилось к родителям, подчеркнув важность своевременной регистрации и оформления документов для зачисления детей в школы, учитывая приближение нового учебного года.

"Принимая это во внимание, родители, желающие записать своих детей в первый класс на 2024-2025 учебный год через электронную систему, могут создать личный кабинет на сайте mektebeqebul.edu.az и выбрать школу и учителя", - говорится в обращении.