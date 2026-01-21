Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Госагентство: Школы в Азербайджане продолжают работать в штатном режиме

    Наука и образование
    • 21 января, 2026
    • 20:11
    Госагентство: Школы в Азербайджане продолжают работать в штатном режиме

    В школах Азербайджана не отменялись занятия из-за погодных условий.

    Как передает Report, об этом сообщило Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

    Уточняется, что из-за похолодания, снегопада и обледенения дорог в школах некоторых отдаленных горных сел страны снизилась посещаемость. Однако, как отметили в Госагентстве, учебный процесс по стране продолжается в соответствии с действующими правилами.

    В школах, где временно снизилась посещаемость, пропущенные занятия для учеников будут восполнены в установленном порядке.

    В Госагентстве отметили, что совместно с профильными структурами созданы оперативные рабочие группы для решения проблем с теплоснабжением в учебных заведениях. "Все обращения регистрируются, анализируются и оперативно рассматриваются. В настоящее время теплоснабжение образовательных учреждений по всей стране осуществляется в штатном режиме с использованием централизованных систем отопления и альтернативных источников энергии", - отмечается в сообщении.

    Госагентство по дошкольному и общему образованию Азербайджан школы теплоснабжение
    Agentlik: Məktəblərdə dərslərin dayandırılması ilə bağlı hər hansı qərar verilməyib

    Последние новости

    20:11

    Госагентство: Школы в Азербайджане продолжают работать в штатном режиме

    Наука и образование
    20:03

    Азербайджан и Молдова обсудили углубление торгово-экономического сотрудничества

    Бизнес
    20:03

    В ряде районов Баку временно отключат газ

    Энергетика
    20:02
    Фото

    Карабахский университет и Стамбульский технический университет подписали Меморандум о взаимопонимании

    Наука и образование
    19:52

    Microsoft: Уровень использования ИИ в Азербайджане вырос до 15,5%

    ИКТ
    19:48
    Фото

    Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере образования

    Наука и образование
    19:43

    Moody`s: Госдолг Азербайджана в 2026-2027гг не превысит 24% ВВП

    Финансы
    19:35

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%

    Бизнес
    19:34

    Moody`s: Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2026г составит 5% ВВП

    Финансы
    Лента новостей