Госагентство: Школы в Азербайджане продолжают работать в штатном режиме

В школах Азербайджана не отменялись занятия из-за погодных условий.

Как передает Report, об этом сообщило Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Уточняется, что из-за похолодания, снегопада и обледенения дорог в школах некоторых отдаленных горных сел страны снизилась посещаемость. Однако, как отметили в Госагентстве, учебный процесс по стране продолжается в соответствии с действующими правилами.

В школах, где временно снизилась посещаемость, пропущенные занятия для учеников будут восполнены в установленном порядке.

В Госагентстве отметили, что совместно с профильными структурами созданы оперативные рабочие группы для решения проблем с теплоснабжением в учебных заведениях. "Все обращения регистрируются, анализируются и оперативно рассматриваются. В настоящее время теплоснабжение образовательных учреждений по всей стране осуществляется в штатном режиме с использованием централизованных систем отопления и альтернативных источников энергии", - отмечается в сообщении.