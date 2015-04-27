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    ГКПС вновь предупредила абитуриентов, подавших документы в вузы

    Заявления около 72 тыс. абитуриентов были утверждены

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Продолжается прием заявлений абитуриентов (по I, II, III и IV группам специальностей), желающих поступить в вузы.

    Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по приему студентов.

    Согласно информации, имеющейся на 11 часов 40 минут 27 апреля, 71 550 абитуриентов заполнили и подтвердили электронные заявления.

    В информации также отмечается, что несмотря на внесение 6 457 абитуриентами информации в электронное заявление, их заявления подтверждены не были.

    В ГКПС сказали, что абитуриенты, не представившие заявления в структуры, и абитуриенты, чьи заявления не были утверждены, на вступительный экзамен допущены не будут. Желающие принять участие на экзамене должны подытожить процесс сдачи электронных заявлений до 30-го апреля.

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