​ГКПС проводит онлайн испытательный экзамен для готовящихся в магистратуру бакалавров

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) проводит онлайн испытательный экзамен для бакалавров, готовящихся к первому этапу вступительного экзамена в магистратуру.

Об этом Report сообщили из ГКПС.

Вопросы, предложенные бакалаврам для проверки знаний в канун вступительных экзаменов, составлены в соответствии с программой по первому этапу вступительного экзамена.

Желающие участвовать на экзамене бакалавры должны воспользоваться виртуальной платежной картой ГКПС, которую могут приобрести либо путем интернет оплаты, либо отослав пустой СМС на номер 7735.

К испытательному экзамену планируется приступить с сегодняшнего вечера. Регистрацию для участия на онлайн испытательном экзамене можно пройти на соответствующей странице интернет сайта tqdk.gov.az, воспользовавшись рабочим номером и шифром.