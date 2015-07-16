ГКПС обнародовала результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала результаты вступительных экзаменов для абитуриентов I и IV групп специальностей (выпускники текущего года).

Как сообщили Report в ГКПС, из 26 тыс. 928 абитуриентов, подавших заявления для участия на экзамене, 1 598 человек на экзамен не явились.

Результаты 7 из 25 тыс. 330 участвующих на экзамене абитуриентов были аннулированы из-за нарушения экзаменационных правил. На интернет-сайте ГКПС размещены результаты экзаменов 25 тыс. 323 абитуриентов.

На экзаменах, ответив правильно на все вопросы, максимальные 700 баллов набрали 7 абитуриентов по I группе специальностей и 2 абитуриента - по IV группе.

Выбор специальностей будет проводиться после завершения вступительных экзаменов по всем группам - с 30 июля по 11 августа.