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    ГКПС обнародовала результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей

    На экзаменах 700 баллов набрали 7 абитуриентов по I группе специальностей и 2 абитуриента - по IV группе

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала результаты вступительных экзаменов для абитуриентов I и IV групп специальностей (выпускники текущего года). 

    Как сообщили Report в ГКПС, из 26 тыс. 928 абитуриентов, подавших заявления для участия на экзамене, 1 598 человек на экзамен не явились. 

    Результаты 7 из 25 тыс. 330 участвующих на экзамене абитуриентов были аннулированы из-за нарушения экзаменационных правил. На интернет-сайте ГКПС размещены результаты экзаменов 25 тыс. 323 абитуриентов.  

    На экзаменах, ответив правильно на все вопросы, максимальные 700 баллов набрали 7 абитуриентов по I группе специальностей и 2 абитуриента - по IV группе.  

    Выбор специальностей будет проводиться после завершения вступительных экзаменов по всем группам - с 30 июля по 11 августа. 

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